Vi söker lokalvårdare på heltid till vår enhet i Kiruna!
Rentav Städ Och Miljövård AB / Städarjobb / Kiruna Visa alla städarjobb i Kiruna
2025-11-03
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rentav Städ Och Miljövård AB i Kiruna
, Luleå
, Piteå
, Skellefteå
, Åsele
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett team där noggrannhet och trivsel står i fokus?
Vi har nu hög förfrågan och söker just dig som kan hoppa in med både kort varsel och när det behövs på ett fast schema.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
• Lokalvård av bland annat kontor, skolor, trappor, hos privatpersoner men även fönsterputs och flyttstädning.
• Bidra till rena och trivsamma miljöer för våra kunder
Vi söker dig som:
• Är noggrann, pålitlig, punktlig och ansvarstagande
• Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team
• Är flexibel och lösningsorienterad
• Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inte ett krav
• Har körkort B (egen bil är ett plus)
• Kan arbeta måndag - fredag kl 06-15 alternativt 07-16
• Har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Vi erbjuder:
• Introduktion och stöd i arbetsuppgifterna
• Ett varierande arbete där du gör skillnad varje dag
• Ett bra sammansvetsat arbetslag där vi har många års erfarenhet och högt till tak.
Skicka in din ansökan med:
• CV
• Kort personligt brev
• Referenser
Intervjuer sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - tveka inte att söka idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rentav Städ och Miljövård AB
(org.nr 556432-5867)
Forvägen 33 (visa karta
)
981 38 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rentav Städ & Miljövård AB Jobbnummer
9585238