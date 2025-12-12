Vi söker lokalvårdare på halvtid till vår enhet i Luleå!
Rentav Städ Och Miljövård AB / Städarjobb / Luleå
2025-12-12
Vill du arbeta i ett team där noggrannhet och trivsel står i fokus?
Vi har nu hög förfrågan och söker just dig som vill arbeta hos oss på ett fast halvtidsschema, med möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
• Lokalvård av bland annat kontor, skolor, trappor, hos privatpersoner men även fönsterputs och flyttstädning.
• Bidra till rena och trivsamma miljöer för våra kunder
Vi söker dig som:
• Är noggrann, pålitlig, punktlig och ansvarstagande
• Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team
• Är flexibel och lösningsorienterad
• Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inte ett krav
• Har körkort B (egen bil är ett plus)
• Kan arbeta måndag - fredag kl 06-15 alternativt 07-16
• Har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Vi erbjuder:
• Introduktion och stöd i arbetsuppgifterna
• Ett varierande arbete där du gör skillnad varje dag
• Ett bra sammansvetsat arbetslag där vi har många års erfarenhet och högt till tak.
Skicka in din ansökan med:
• CV
• Kort personligt brev
• Referenser
Intervjuer sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - tveka inte att söka idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rentav Städ och Miljövård AB
Hantverksvägen 2 K
954 33 GAMMELSTAD
