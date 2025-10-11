Vi söker Lokalvårdare! Hög ingångslön och trygga anställningsvillkor!
2025-10-11
Junglia rekryterar nu en städare till en av våra kunder inom lokalvård. Det här uppdraget sker på rekryteringsbasis vilket innebär att du blir anställd direkt hos kundföretaget.
Kunden vi rekryterar för är ett företag inom städbranschen som erbjuder lokalvård till företag.
De söker nu en medarbetare som vill hjälpa till att det blir rent och fint ute hos företag i Stockholm.
Arbetsuppgifter & Vem vi söker
Daglig städning av kontor, butiker och lokaler
Dammsugning, moppning och avtorkning
Fylla på förbrukningsmaterial
Du är ansvarstagande och pålitlig
Kan arbeta i team
Har en passion för att det ska vara rent i din omgivning
Kunden erbjuder
Fast anställning hos arbetsgivaren
En hög ingångslön som ligger över marknads snittet
Schyssta kollegor och bra arbetsmiljö
Möjligheter att klättra
Om Junglia
Junglia är ett snabbväxande rekryteringsföretag som hjälper olika företag att hitta bra arbetskraft och folk att hitta rätt jobb. Vi siktar alltid på långsiktiga matchningar där båda parter kan växa tillsammans i synegri. I just det här fallet ansvarar vi för rekryteringsprocessen - medans anställnings sker direkt hos vår kund.
Så här söker du
För att söka tjänsten behöver du skapa ett digitalt CV via vår plattform:
Gå till https://junglia.com/
Skapa ditt digitala CV (Var noggrann med att fylla i alla uppgifter och ladda upp en profilbild)
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka ett mejl till jobb@junglia.se
Ämne i mejlet: Städare + [Ditt namn]
Viktigt: Glöm inte att inkludera länken till ditt digitala CV i mejlet!
Vi anställer löpande så passa på att sök innan tjänsten tillsätts.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Via mail med inkluderat Digitalt CV
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Lidingö". Omfattning
