Vi söker lokala entreprenadselektriker till Skellefteå och omnejd
2026-01-15
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Vi söker flertalet Entreprenadelektriker till projekt i Skellefteå och omnejd!
Vi söker engagerade och självgående entreprenadelektriker för både pågående och kommande projekt. Nuvarande projekt varar till 2027 minst.
Är du en erfaren elektriker som trivs i större projektmiljöer, med ordning, samarbete och teknisk precision? Vi söker nu entreprenadelektriker till uppdrag hos våra väletablerade kunder - främst inom nyproduktion, kommersiella lokaler och större ombyggnationer.
Om rollen
Som entreprenadelektriker arbetar du främst med:
Elinstallationer i nyproduktion och större ombyggnationer
Dragning och anslutning enligt ritningar och elprojektering
Samordning med andra yrkesgrupper på plats
Självständigt arbete eller i team beroende på projektets fas
Följa upp och dokumentera arbetet enligt gällande standard och rutiner
Arbetet sker ofta i ett strukturerat projektsammanhang, vilket kräver noggrannhet, god samarbetsförmåga och ett högt säkerhetsfokus.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av elinstallation inom entreprenad
Trivs med att arbeta i projektform med tydliga tidsplaner och ritningar
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad
Innehar ECY-certifikat eller annan behörighet
Har B-körkort
eLinked erbjuder:
Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet
Kollektivavtal: Installationsavtalet med tillhörande förmåner (reseersättning, traktamente etc.)
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta vid behov av dokumentation/projektsystem
Tjänstepension, försäkringar via Fora
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, SATS, 24/7
Intern kompetensutveckling och utbildningar
Möjlighet att växa i ansvar och roll
Profil
Du har yrkesstolthet, gillar ordning och reda på bygget och strävar efter ett professionellt slutresultat. Du är en god kollega som bidrar till gruppen - men kan också ta ansvar för uppgifter självständigt.
