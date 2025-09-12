Vi söker linjeförare till vår kund i Habo
2025-09-12
Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu efter produktionsmedarbetare till en av våra kunder i Habo.
Som linjeoperatör hos vår kund har du ett övergripande ansvar för att processerna fungerar fullt ut, dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att se till att flöder löper på och försöker undvika driftstopp. Du ansvarar även för avvikelsehantering, provtagningar och utveckling av processer och rutiner. Du har ett ansvar att identifiera problem och kommunicera detta vidare.
arbetsuppgifteraom förekommer är bland annat:
• Avvikelsehantering
• Ansvara för ett väl fungerande flöde
• Förbättringsprocesser
Det kan förekomma kontakt med kemikalier då företaget ägnar sig åt ytbehandlingar.Profil
Vi söker dig som är en noggrann och flexibel person som känner stort ansvar för dina arbetsuppgifter och är strukturerad i ditt arbete. Du tycker om att arbeta mot mål och strävar alltid efter att arbeta så effektivt och noggrant under ett högt tempo. Arbetet kan komma att ske såväl enskilt som i grupp och därför ser vi att du både kan ta egna initiativ och samarbeta med andra.
Du kommer att vara anställd via oss i 6 månader därefter finns det chans till att bli övertagen av kunden. Kvalifikationer
• Svenska i tal och skrift
• Har körkort eller bor i närheten av Habo
Meriterande:
• Truckkort
• Monteringsvana Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@aditrologistics.com Jobbnummer
9506477