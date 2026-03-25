Vi söker leverans- & monteringspersonal stort projekt i Sundsvall!
Vill du jobba i ett välorganiserat projekt där du ser resultat varje dag? Nu söker vi fler drivna personer till ett omfattande uppdrag i Sundsvall.
Om projektet
Mellan 7 april - 29 maj ska vi leverera och montera 44 000 sopkärl till samtliga villor och fritidshus i Sundsvalls kommun.
Arbetet utgår från Nacksta och sker i team om två personer med lätt lastbil.
Arbetsuppgifter
Leverera sopkärl till hushåll i Sundsvalls kommun
Montera sopkärl på plats
Arbeta effektivt enligt planerade rutter
Säkerställa kvalitet i varje leverans
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Är praktiskt lagd och trivs med fysiskt arbete
Gillar att jobba i team (ni jobbar två och två)
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Har hög arbetsmoral
Om tjänsten
Projektanställning: 7 april - 29 maj
Arbetstider: ca kl. 07:00-16:00
Utgångspunkt: Nacksta, Sundsvall
Lön: Timlön enligt överenskommelse
Om oss
Vi är ett ungt och hungrigt bolag som utmanar de stora aktörerna i branschen. Med fokus på smarta arbetssätt, hög service och effektiva lösningar gör vi verklig skillnad - varje dag.
Ansökan
Skicka din ansökan med en kort presentation till: Info@avfallskonsulten.se
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: info@avfallskonsulten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Leveranspersonal Sundsvall". Arbetsgivare Avfallskonsulten i huvudstaden AB
(org.nr 559128-0374)
Bultgatan 20 (visa karta
)
853 50 SUNDSVALL Arbetsplats
Bultgatan 20 Jobbnummer
9819572