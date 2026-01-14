Vi söker legitimerad sjuksköterska till Herkules vårdcentral
2026-01-14
Information om arbetsplatsen
Vill du arbeta nära patienterna och vara en viktig del av ett engagerat team på en välfungerande vårdcentral? Hos oss arbetar du i en verksamhet med korta beslutsvägar, hög tillgänglighet och stort fokus på både patienter och medarbetare.
Vårdcentralen är en del i Praktikertjänst och drivs i privat regi genom avtal med Västra Götalands regionen.
Vi vill vara en arbetsplats där man trivs och går till med glädje. För att komma dit jobbar vi tillsammans med att utveckla våra arbetssätt, hitta nya bättre lösningar, strukturera vårt arbete och jobba med kvalitet i alla frågor. Vi gillar att tänka nytt och ligger i digitaliseringens framkant med fokus på kvalité och kontinuitet. Vi vill ta hand om varandra och våra patienter med värme och omsorg.
Herkules Vårdcentral är en av Borås största vårdcentraler med ca 14 000 listade patienter. Vi är en fullbemannad arbetsplats med drygt 55 anställda och finns i moderna, anpassade lokaler i centrum av Borås.
Vi har en mängd olika sköterskeledda mottagningar så som Diabetes, astma/KOL, sår, äldre, inkontinens, Aclasta, klimakteriet och Psykisk hälsa. Vi har ett nära samarbete med våra fysio-och arbetsterapeuter på Herkules Rehab.
Sköterskegruppen består av 14 sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetar tillsammans som grupp men även i tätt samarbete med verksamhetens övriga professioner.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som sköterska hos oss besitter du en mycket viktig roll på vårdcentralen. Vi delar på ett stort uppdrag i första linjen ut mot våra patienter där en viktig del av arbetet är telefonrådgivning, rådgivning genom digital chatt med våra patienter i vår digitala tjänst Mitt PTJ samt vår distriktssköterskemottagning. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet och är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Tele-Q och mottagnings arbete samt är trygg med att ha dator som arbetsverktyg. Specialistutbildning till distriktsköterska, diabetes- och/eller Astma/KOL sköterska är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du tycker om att träffa patienter i alla åldrar och tillfredsställs av såväl administrativa som praktiska arbetsuppgifter. Vi värdesätter att du ser människan bakom patienten då patienten är vårt viktigaste fokus i vårt arbete. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta på en vårdcentral är detta meriterande. Du är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad varje situation kräver. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera.
Övrig information
Vi söker i första hand dig som vill arbeta heltid men deltid kan diskuteras.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
ÖVRIG INFORMATION
Anställningsform: VikariatArbetstid per vecka: Heltid/Deltid (Ca 75-100 %)Tillträdesdatum enligt överenskommelse
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
