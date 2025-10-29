Vi söker legitimerad lärare i fritidshem till Västerbergsskolan
2025-10-29
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Välkommen till Västerbergsskolan En unik möjlighet att forma framtidens utbildning!
Västerbergsskolan är en F-6 skola med ca 200 elever, belägen vid foten av Änggårdsbergen, med naturen precis utanför dörren. Vi har en fantastisk nybyggd skolgård som eleverna själva har varit med och format tillsammans med arkitekter och pedagoger. Skolskogen ger oss oändliga möjligheter till lärande utomhus. Skolan ligger centralt, vilket gör det lätt att ta sig hit med kollektivtrafik. Dessutom kommer det finnas parkeringsmöjligheter för både bil och cykel samt laddning för elbilar. Här på Västerbergsskolan är vi en sammansvetsad personalgrupp som arbetar tillsammans för att göra skillnad i våra elevers liv. Vi strävar efter att skapa en positiv och inkluderande skolmiljö där alla ska känna sig delaktiga, och vi ser gärna att du som söker delar samma engagemang.
Välkommen till Västerbergsskolan- en unik möjlighet att forma framtidens fritidshem!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Vi på Västerbergsskolan söker nu engagerad och positiv lärare i fritidshem som vill vara med och skapa något bra från grunden. Vi flyttade in ht-25 i en helt nybyggd, modern F-6 skola. Du blir en viktig spelare i vårt positiva arbetslag och får vara med och forma de nya fritidshemmen tillsammans med en fantastisk och behörig personalgrupp
Vad vi erbjuder dig: Västerbergsskolan är en skola där laget alltid går före jaget. Här arbetar vi tillsammans, stöder varandra och skapar en arbetsmiljö där vi är lösningsorienterade och positiva. Vi har ett nära och inkluderande samarbete på hela skolan, vilket gör att vi tillsammans kan skapa en trivsam och utvecklande arbetsplats.
Som lärare i fritidshem på Västerbergsskolan får du inte bara vara en viktig del av fritidshemmet, utan också vara delaktig i att forma och utveckla nya arbetsmetoder och pedagogiska upplägg i en ny miljö. Här får du möjlighet att påverka och skapa en skoldag där lärande, rörelse och skapande går hand i hand.
Vad du kommer att göra: Som lärare i fritidshem ansvarar du för planerade aktiviteter på fritidshemmet och även under vissa raster. Du kommer att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån de styrdokument vi följer.
Med ditt engagemang och lekfulla driv skapar du en aktiv och meningsfull skoldag för eleverna, där de får möjlighet och utforska och växa både socialt och kunskapsmässigt. Relationer byggs på förtroende och du brinner för att bidra till trygga relationer och för att skapa en inspirerande skolvardag.
Vår personalgrupp-vår styrka: Vår personalgrupp är en av våra största tillgångar.Kvalifikationer
Legitimerad lärare i fritidshem
Examen och legitimation lärare i fritidshem
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
