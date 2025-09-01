Vi söker legitimerad förskollärare för tillsvidareanställning!
2025-09-01
Då vår fantastiska förskollärare väljer att prova ett annat yrke finns det nu möjlighet att få en tillsvidareanställning hos oss.
Vill du arbeta med montessoripedagogiken som grund, kunna påverka din vardag och verksamhetens innehåll samt gillar natur och härlig miljö? Då ska du söka till oss!
Vi arbetar utifrån Maria Montessoris principer och dessa ligger till grund för allt vårt arbete. Vi ser varje barns kompetenser och dess möjligheter att utvecklas på sina egna villkor. Vi bemöter alla barn och vuxna med respekt och vi tror på frihet under ansvar.
För oss är det naturligt att barnen är delaktiga i sin vardag på förskolan och har stora möjligheter att välja aktiviteter och materiel att arbeta med men de ansvarar också för att ta hand om miljön, plocka undan efter sig och vara rädda om sakerna de har runt sig. Vi tycker att det är viktigt att vara artiga och ha ett trevligt bemötande mot alla och jobbar mycket med sociala färdigheter.
Vi jobbar med Barnkonventionen som en naturlig del i vår verksamhet och utbildar just nu 3 barnrättsstrateger för att stärka kompetensen på förskolan.
Vi tycker att utevistelse är viktigt och är ute i alla väder. Vi har en stor gård med många valmöjligheter för barnen att välja på. Vi är också i full färd med att utveckla vår gårds möjligheter med nya lekmateriel och detta kommer att slutföras under hösten. Varje avdelning har en "promenaddag" då man lämnar gården för att bekanta sig med miljön utanför förskolan.
Vi arbetar ofta med barnen uppdelade i mindre grupper men också i större grupp där barnen tränar samarbete och sociala kompetenser. Vi arbetar tematiskt och vill att läroplanens alla delar syns i vår verksamhet, vi arbetar extra med vissa delar av läroplanen under vissa perioder.
Som pedagog hos oss är man nära verksamheten och delaktig i många av de beslut som tas för förskolans bästa. Vi har en nära dialog med alla som arbetar här och allas åsikt är lika viktig. Du har ett ansvar att vidareutveckla och förbättra vår verksamhet och samtidigt belysa och jobba vidare med de fantastiska kvaliteter som vår förskola redan har.
Vi jobbar med workshops i montessoripedagogiken för att vidareutbilda och utveckla kunskaperna kring pedagogiken och samtala om hur vi ska arbeta vidare. Vi utbildar vår personal i montessoripedagogiken både internt och externt.
Vi har kontinuerlig handledning för alla anställda, både i arbetslagsform men även i mixade grupper för att ta vara på kunskapen som finns i arbetsgruppen.
Vi är en personaldriven förskola som funnits i 34 år. Vi har 3 avdelningar; Figaro 3-5 år, Cleo och Monstro, båda 1-3 år. På varje avdelning arbetar 1 förskollärare och 2 barnskötare.
Vill du arbeta tillsammans med oss?
Vi söker dig som vill arbeta med utgångspunkt i Montessoripedagogiken och vara pedagogiskt ansvarig i arbetslaget men också vill vara med och utveckla hela förskolan. Du ska vilja och våga vara delaktig, kunna ta egna beslut och samtidigt vara lyhörd för de grunder som redan finns hos oss.
Personlighet är viktigt för oss, en vilja att vara en del av det vi har och ha roligt tillsammans med barnen.
Du får gärna ha erfarenhet sedan tidigare av att arbeta på förskola, har du också en Montessoriutbildning eller erfarenhet av att arbeta med Montessoris pedagogik är det extra bra!
Hos oss får du:
fria pedagogiska luncher
arbetskläder för viss utevistelse
goda förutsättningar för utbildning
möjligheter att själv vara med och planera och påverka verksamheten
Vill du veta mer?
Ring oss och maila in din ansökan!
Tillträde av tjänsten januari 2026 eller enligt överenskommelse så snart som möjligt efter det. Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: forskolechef.pinocchio@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flen Montessorifören
Orrögatan 17 (visa karta
)
642 32 FLEN Arbetsplats
Montessoriförskolan Pinocchio Kontakt
Rektor och huvudman
Jessica Källström forskolechef.pinocchio@telia.com 072-350 89 75 Jobbnummer
9485511