Vi söker ledsagare, kontaktperson och avlösare
2026-02-02
Är du en person som är engagerad och vill hjälpa andra?
Vi erbjuder arvoderade uppdrag till dig som vill vara med och skapa bra dagar för någon eller några Karlstadbor som behöver extra stöd.
För att få ett uppdrag hos oss behöver du ha ett engagemang och intresse för andra människor samt lite extra tid i din vardag. Vi har inga krav på utbildning men du måste vara minst 18 år.
Du behöver ha ett självständigt och flexibelt arbetssätt och behärska det svenska språket i tal och skrift tillräckligt bra för att kunna kommunicera med omsorgstagaren, anhöriga, kollegor och andra professioner. I uppdraget ingår även en del dokumentation.
Ledsagare
Som ledsagare kan du underlätta för en person med funktionsnedsättning att komma ut på aktiviteter i samhället. Det kan till exempel vara att gå på bio, följa med på träning, åka till badhus eller att ta en promenad. Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter varje individ.
Som ledsagare får du ersättning per timme. Om du har utlägg i samband med ditt uppdrag så får du tillbaka pengar mot uppvisande av kvitto.Kontaktperson för detta jobb
Som kontaktperson är du en kompis som kan hjälpa till att hitta fritidsaktiviteter eller ge råd i vardagssituationer och därmed minska social isolering. Innebörden med uppdraget är att ge en annan människa en meningsfull fritid med möjlighet till ökad självständighet.
Som kontaktperson får du ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning.
Avlösare
Som avlösare tar du tillfälligt över omvårdnaden av ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning från föräldrarna. Du ger föräldrarna möjlighet att ägna tid åt eventuella syskon eller för egna aktiviteter.
Som avlösare får du en timlön och eventuella tillägg för obekväm arbetstid.Övrig information
Intervjuer och tillsättning sker löpande under ansökningstiden.
Innan bekräftat uppdrag efterfrågar vi utdrag ur belastningsregistret.
