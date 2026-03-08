Vi söker Ledande montör - elektriker till Västerås
2026-03-08
Är du en skicklig ledande montör som vill bygga ett starkt team inom ett välkänt företag i Västerås?
Har du redan en gedigen bakgrund som ledande montör och vill utvecklas ännu mer? Drivs du av att ha ett praktiskt ansvar, samtidigt som du är den som samordnar och håller ihop teamet ute på fältet?
Då kan detta vara en roll för dig!
Vi söker dig som vill ha en ledarposition i ett engagerat team, där du fungerar som gruppens funktionella ledare och ansvarar för att arbetet ute i produktionen flyter på effektivt, säkert och med hög kvalitet. Samtidigt får du chansen att växa i din roll och på sikt ta dig an ännu större utmaningar. Publiceringsdatum2026-03-08Om tjänsten
Som ledande montör har du en nyckelroll i projekten - du ansvarar för att leda och fördela det dagliga arbetet på plats med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet. Du fungerar som en viktig länk mellan montörerna i teamet och projektledning, vilket innebär att du både arbetar praktiskt och har ett övergripande ansvar för att arbetet fortlöper enligt plan.
Du fördelar arbetsuppgifter, följer upp arbetsmoment och säkerställer att arbetet utförs enligt gällande rutiner, tidsplaner och kvalitetsstandarder - från start till slut. Du ska även ha ansvar över materialbehov och säkerställa att allt finns på plats i rätt tid, vilket underlättar för effektivt arbete. Utöver det operativa ansvaret stöttar du även i rapportering, dokumentation och uppföljning av arbetet. Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet för elektriker
Arbeta med installationer och rutinerat genomföra kontroller
Följa upp ritningar
Beställa material i god tid och hålla en god kommunikation inom teamet
Skriva ÄTA-rapporter (Ändrings- och tilläggsarbeten)
Delta i möten och rapportera om incidenter och tekniska förändringar/uppdateringar
Vara en god ledare för andra elektriker för att försäkra en god arbetsmiljö Profil
Det som utmärker rollen som ledande montör är främst en god kommunikativ och social förmåga för att kunna förse arbetsteamet ett gott ledarskap. Vi söker dig som har erfarenhet av att driva projekt som ledande montör som har tagit ansvar för delar av större byggen samt är van vid att arbeta självgående. Du ska kunna strukturera arbetet på ett organiserat sätt och se till att arbetet flyter på smidigt, samt att dina medarbetare har rätt förutsättningar att lyckas inom teamet.
Vi söker dig som har:
Minst 3-4 år erfarenhet som ledande montör
Förmåga att leda team och samordna arbetet på plats
God kunskap i att läsa ritningar och arbeta efter tekniska underlag
B-körkort
ECY-certifikat eller motsvarande
Svenska i tal & skrift
Fullständig elutbildning och svenskt el-certifikat
Tjänsten erbjuder:
God fastlön efter bakgrund/erfarenhet
Kollektivavtal: Installationsavtalet och dess ersättningar som resor mm.Ledande montörs tillägg
Dator och surfplatta vid behov
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
God upplärning & kompetensutveckling
Trevliga aktiviteter med firman
Meriter:
• Allmän behörighet.-Erfarenhet som ledande montör eller tidigare egenföretagare inom elinstallation.-Utbildningar som Elbam, Bas P/U, heta arbeten, liftkort, fallskydd, AMS, ESA mm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Kontakt
Sevgi Yilmaz sevgi@elinked.se Jobbnummer
9783565