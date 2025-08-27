Vi söker lastbilschaufförer Bli en del av vårt team!
Plats: Helsinborg
Tjänst: Heltid Efter 6 månaders Provenanställning.
Start: Enligt överenskommelse
Vi på TRY Transport AB söker nu engagerade och ansvarsfulla lastbilschaufförer som vill vara med och bidra till vår fortsatta framgång. Vi kör transporter inom Sverige och arbetar för punktlighet, säkerhet och god service.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Utföra godstransporter enligt gällande trafikregler och företagets rutiner
Säkerställa korrekt lastning och lossning
Kontroll av fordonets skick och rapportering av eventuella fel
Kundkontakt vid leveranser
Vi söker dig som har:
Giltigt C- eller CE-körkort.
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Digitalt färdskrivarkort
God körvana och säkerhetsmedvetande
Goda kunskaper i svenska och Engelska.
Ett trevligt bemötande och känsla för service
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av fjärrtransporter eller specialtransporter
ADR-certifikat
Vi erbjuder:
Ett stabilt och välorganiserat företag med bra arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling och utbildning
Individuell lönesättning baserad på erfarenhet och kompetens
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till muhammadrazzaq016@gmail.com
. Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: muhammadrazzaq016@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TRY Transport AB
