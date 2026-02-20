Vi söker lärare till åk 1-3 till Noblaskolan Nya Hovås
2026-02-20
Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Lärare åk 1-3 Noblaskolan Nya Hovås
Ditt uppdrag
Vi söker dig som är utbildad lärare i åk 1-3 på vår skola. Tjänsten innebär att du arbetar tillsammans med kollegor i ett arbetslag med lärare som undervisar i årskurs F-1. Du kommer även samarbeta med vårt Elevhälsoteam där främst samarbete med våra speciallärare är aktuellt för denna tjänst. Tjänsten innebär främst arbete som stödlärare men det är även aktuellt att arbeta med helklass där du ansvarar för några lektioner och ämnen i veckan.
Tjänsten är ett vikariat med start omgående enligt överenskommelse och till och med 16 juni. Publiceringsdatum2026-02-20Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 1-3 med bred ämneskompetens. Vi ser det som särskilt meriterande om du har arbetat med tidig läs- och skrivinlärning i de yngre åldrarna och/eller arbetat med stöd till elever som särskilt behöver utveckla sitt språk.
På vår skola har vi höga ambitioner för våra elevers lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Därför söker vi dig med ett stort personligt engagemang för lärande och intresse för att utveckla våra elevers kunskap och samarbeta kollegialt.
Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du vill arbeta tillsammans med ditt arbetslag för att skapa en trygg, spännande och lärorik miljö för eleverna med särskilt fokus på tidig läs- och skrivinlärning.
Vi tror att du är en strukturerad lärare, som vet vikten av att skapa goda relationer för bästa resultat. Du är väl förtrogen med våra styrdokument och du har en god förmåga att ta tillvara på alla elevers olika kompetenser. Vi ser att du som söker tjänsten är erfaren, lugn, trygg och vill bidra till en bra skoldag för alla våra elever.
Hos oss på Noblaskolan Nya Hovås får du utvecklas och vara en del av ett engagerat och duktigt kollegium där vi både stöttar och utmanar våra elever för att de ska nå en ännu högre måluppfyllelse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som för oss innebär att du har en helhetssyn på elevers lärande och arbetar medvetet för att skapa en trygg arbetsmiljö för våra elever.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en vikariat med provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet).
Omfattning 100% . Tillträde enligt överenskommelse. Sista arbetsdag är 16 juni 2026.
Omfattning 100% . Tillträde enligt överenskommelse. Sista arbetsdag är 16 juni 2026.

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna biträdande rektor Emma Johansson. emma.johansson2@noblaskolan.se
