Vi söker lärare inom hårstyling och makeup till Drottning Blankas Gymnasies
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Helsingborg
2026-04-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Kävlinge
, Lund
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola i Helsingborg flyttade hösten 2023 in i gemensamma lokaler på Stortorget 13 i Helsingborg. Vi erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, hotell- och turismprogrammet, försäljning- och serviceprogrammet samt frisör- och stylistprogrammet. Skolan har cirka 750 elever och 60 medarbetare. Vi söker nu en lärare inom hårstyling och makeup som även är certifierad att utbilda inom nagelteknologi till vår verksamhet.
Lärare inom hårstyling och makeup till Drottning Blankas Gymnasieskola i Helsingborg
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 100% för undervisning främst på frisör - och stylistprogrammet. Du är lärare inom hårstyling och makeup meriterande är om du är certifierad att utbilda inom nagelteknologi. Som yrkeslärare här hos oss är du väl insatt i dina ämnen och är väl förtrogen med APL (arbetsplatsförlagt lärande). Vi ser att du tycker om att arbeta kreativt och praktiskt i klassrummet. Publiceringsdatum2026-04-13Profil
I första hand söker vi dig som är utbildad yrkeslärare. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också kreativ samtidigt som du är strukturerad. Tillsammans med din professionella kompetens och ditt professionella förhållningssätt har du hjärtat på rätt ställe och vill att varje elev ska lyckas i sitt lärande. I tjänsten ingår att vara mentor, APL-anskaffning och att kunna samarbeta med såväl ämneskollegor som med övriga på skolan.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader, såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet. Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Cathrine Svensson på cathrine.svensson@dbgy.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
252 20 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborg Kontakt
Rekryterare
Cathrine Svensson cathrine.svensson@dbgy.se Jobbnummer
9850082