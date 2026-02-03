Vi söker Lärare i spanska till Innovitaskolan Karlskrona
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
[Här kan du lägga in en kort beskrivning av enheten, t.ex. klippa in från din enhets hemsida] Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida www.innovitaskolan.se/karlskrona
Var med och ge barn förutsättningarna att forma sin egen framtid
Framtiden är full av möjligheter. På Innovitaskolan utbildar vi för varje framtid. Vårt arbete innebär att skapa en bra utbildningsmiljö där vi kan ge våra barn och elever kunskaper och kompetenser för en ständigt föränderlig framtid.
Ditt uppdrag
Tillsammans med våra nyfikna och nytänkande lärare, pedagoger och medarbetare vill vi på Innovitaskolan göra skillnad för våra barn och elever, för varje framtid. Vi kombinerar traditionell undervisning, det vi och forskningen vet fungerar, men moderna verktyg och metoder som förändrar lärandet. Därigenom ger vi dem redskap att forma sin egen framtid.
Vi erbjuder nu en tjänst på 40-50% för undervisning i spanska. Du kommer ansvara för undervisning i spanska med en grupp i varje årskurs i åk 7-9. Din kollega i spanska har sina grupper parallellt. Du ingår i arbetslaget för åk9 på högstadiet och i ämneslaget moderna språk. Det finns även möjlighet att komplettera upp tjänsten till högre anställningsgrad med antingen en 50% tjänst på en annan fristående grundskola (Piggelinen) som vi samarbetar med eller timvikariat i andra ämnen på vår skola.Publiceringsdatum2026-02-03Profil
De frågvisa. De vetgiriga. De lösningsorienterade. De som alltid utforskar framtidens möjligheter och utmanar normen med nya perspektiv. Det är dem vi letar efter. Eftersom de är mycket sällsynta blir vi överlyckliga när vi hittar dem. Är det dig vi talar om?
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom spanska. På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Därför söker vi dig med ett stort personligt engagemang för lärande och som drivs av att utforska nya metoder och tekniker i undervisningen genom kollegialt samarbete. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också kreativ, öppen, strukturerad och en tydlig ledare i klassrummet.
Vi erbjuder
På Innovitaskolan får du förutsättningar att ständigt utmanas som pedagog och möjlighet att utveckla framtidens kompetenser hos morgondagens generation. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, vilket möjliggör gemensamt utvecklingsarbete och kollegial samverkan från Kalix i norr till Landskrona i söder.
Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Jennie Martinsson på 0709-830671 eller mailadress jennie.martinsson@innovitaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
