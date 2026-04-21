Vi söker lärare i slöjd till Montessori Mondial i Ystad
Lärare i slöjd (textil+trä) till Montessori Mondial i Ystad
Är du genuint nyfiken på elevers naturliga drivkrafter och höga potential? Vill du arbeta i en skola där elevernas perspektiv värdesätts? Då är vi rätt skola för dig. Vi lyssnar in samhällets utveckling och anpassar alltid undervisningen efter eleven och inte tvärtom.
Vi vet att struktur ger trygghet, att arbetsro skapar möjligheter och att respekt bygger självkänsla. Med beprövad Montessoripedagogik och moderna metoder ser vi till att eleverna når sina mål samtidigt som de lär sig att ta ansvar och lita till sin egen förmåga. Vi brinner för resultatinriktad montessoripedagogik. Gör du också det?
Ditt uppdrag
Vi söker dig som är behörig lärare i textil/trä/metallslöjd på Montessori Mondial Sandskogen. Tjänsten är i nuläget på 60% men detta kan komma att utökas framöver beroende på hur vi lägger upp undervisningen i slöjdämnet vid våra två skolor Sjöstaden och Sandskogen. I första skedet söker vi en behörig slöjdlärare till Sandskogen. Publiceringsdatum2026-04-21Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom slöjdämnet. På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang.
Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande, kollegialt lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också positiv och kreativ, öppen och strukturerad.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Karin Kärnefelt på karin.karnefelt@montessorimondial.se
eller 0733455401.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
271 54 YSTAD Arbetsplats
Montessori Mondial Kontakt
Karin Kärnefelt karin.karnefelt@montessorimondial.se
