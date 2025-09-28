Vi söker lärare i psykologi och kriminologi till Drottning Blankas Gymnasie
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Stockholm startades 2013 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Vård och omsorg, Barn och fritid, Samhäll och Ekonomiprogrammet med följande inriktningar: akutsjukvård, hälsa och omsorg, pedagogiskt och socialt arbete, beteende profil kriminologi, juridik profilen kriminologi samt ekonomi profilen finans. Skolan har cirka 800 elever och 54 medarbetare. Vi söker nu en lärare i psykologi och kriminologi till vår verksamhet.
Lärare i psykologi och kriminologi sökes till Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra
Ditt uppdrag
Vi söker en legitimerad, engagerad och kunnig lärare i psykologi och kriminologi som vill vara med och utveckla undervisningen tillsammans med oss. Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med chans till förlängning. I uppdraget ingår även mentorskap.Publiceringsdatum2025-09-28Profil
Vi söker i första hand dig som är behörig gymnasielärare i psykologi. Om du brinner för undervisning, värnar om elevrelationer och är en engagerad ämneskollega, är du den typ av lärare vi letar efter. Är du behörig i fler ämnen är det också meriterande.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi är en FN-certifierad skola som skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. På Drottning Blankas Gymnasieskola samverkar vi och bedriver fortbildning med våra andra systerskolor i Stockholm.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat under perioden december 2025 juni 2026. Tillträde är december 2025 eller vid överenskommelse. Observera att tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna biträdande rektor Porya Ebrahimi på 076-146 37 65 mejladress porya.ebrahimi@dbgy.se
eller rektor Åsa Walldow på 076-100 27 87 eller mailadress asa.walldow@dbgy.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
