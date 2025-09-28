Vi söker lärare i pedagogik och idrott till Drottning Blankas Gymnasieskola
Dbgy Kronan AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Stockholm
2025-09-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dbgy Kronan AB i Stockholm
, Järfälla
, Uppsala
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Lärare i pedagogik och idrott sökes till Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra
Ditt uppdrag
Vi söker en legitimerad, engagerad och kunnig lärare i pedagogik och idrott och hälsa som vill vara med och utveckla undervisningen på Barn och fritidsprogrammet tillsammans med oss. Tjänsten är ett vikariat på 1 år med chans till förlängning. I uppdraget ingår även mentorskap.Publiceringsdatum2025-09-28Profil
Vi söker i första hand dig som är behörig yrkeslärare mot Barn och fritidsprogrammet eller dig som är behörig lärare i idrott och hälsa. Om du brinner för undervisning, värnar om elevrelationer och är en engagerad ämneskollega, är du den typ av lärare vi letar efter. Är du behörig i fler ämnen är det också meriterande.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi är en FN-certifierad skola som skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. På Drottning Blankas Gymnasieskola samverkar vi och bedriver fortbildning med våra andra systerskolor i Stockholm.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning under läsåret 2025/2026, med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde är december 2025 eller vid överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Observera att tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna biträdande rektor Porya Ebrahimi på mejladress porya.ebrahimi@dbgy.se
rektor Åsa Walldow på 076 100 27 87 eller mailadress asa.walldow@dbgy.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dbgy Kronan AB
(org.nr 556566-8794) Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Jobbnummer
9529795