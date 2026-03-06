Vi söker lärare i musik till Noblaskolan Mariastaden
Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
I våra elever finns allt som krävs för att lyckas och vår uppgift är att locka fram det. Det gör vi genom att utmana och stötta våra elever. Vi tror att alla elever kan forma framtiden på sina egna villkor, bara de får rätt förutsättningar. Hos oss kan våra elever och du som förälder räkna med hög undervisningskvalitet, tydlig struktur och akademisk ambition. När våra elever lämnar oss på Noblaskolan Mariastaden gör de det med bästa tänkbara förutsättningarna för att nå sin fulla potential och får med sig ett akademiskt självförtroende redan från start. Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida www.noblaskolan.se/mariastaden
Lärare i musik till Noblaskolan Mariastaden
Det är viktigt att utvecklas! Vi ställer krav på såväl våra elever som våra lärare, samt stöttar och utmanar varandra för att nå ännu längre. På Noblaskolan Mariastaden ser vi lärandet som ett livslångt äventyr. Att skapa och bygga goda relationer är avgörande för att alla ska känna sig sedda och bli trygga i den individ de är. Vi erbjuder både förskola och grundskola upp till årskurs 9.
Ditt uppdrag
Varje elev har det som krävs för att lyckas inom sig. Vår uppgift är att locka fram den potentialen genom att ställa krav, stötta och utmana. Framgång är ien process vi jobbar på varje lektion, redan från grundskolan. Publiceringsdatum2026-03-06Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom musik. Du kommer bedriva undervisning i musik för elever från F-klass till åk 9. På vår skola har vi höga ambitioner för våra barn och elevers lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Därför söker vi dig med ett stort personligt engagemang för lärande och intresse för att utveckla våra elevers kunskap och samarbeta kollegialt. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet).
Omfattning 100%.
Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Ingela Sulonen på ingela.sulonen@noblaskolan.se
