Vi söker lärare i matematik till Drottning Blankas Gymnasieskola i Gävle
2025-09-02
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Gävle startades 2013 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet samt Försäljnings- och serviceprogrammet. Skolan har cirka 400 elever och 35 medarbetare.
Lärare i matematik till Drottning Blankas Gymnasieskola i Gävle
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 70% för undervisning i matematik. Tjänsten är på tillsvidare med start från 1 oktober 2025. Tjänsten berör matematik 1a, matematik 1b , matematik 2b, samt omlägrupper. Som lärare är du även mentor tillsammans med en mentorskollega till en av skolans klasser.
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom matematik. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden.
Du är också strukturerad, lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll, med en god förmåga att skapa tydliga ramar och goda relationer i klassrummet. Vi värdesätter att du är öppen för samarbete, trivs med att vara en del av ett kollegium, och gärna bidrar till skolans utveckling.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde enligt överenskommelse. Gärna med start från 1 oktober om möjligt.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Joakim Froom på 076-147 41 03, mailadress Joakim.froom@dbgy.se
.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
