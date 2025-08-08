Vi söker lärare i matematik och No i årskurs 7-9 till Aroseniusskolan
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Aroseniusskolan är en 7-9 skola i Ale kommun belägen i natursköna omgivningar på gångavstånd från pendelstationen i Älvängens centrum.
Tåget tar endast 23 minuter från Göteborg och 17 min från Trollhättan. Kör du bil når du oss med enkelhet via motorväg från både Göteborg och Trollhättan samt parkerar avgiftsfritt vid skolan. Skolan har i nuläget cirka 500 elever och 55 medarbetare i väl fungerande arbetslag, där elevperspektivet och det kollegiala samarbetet står i centrum. En särskild undervisningsgrupp, Oasen, är ett av fyra arbetslag, där elever med särskilda behov erbjuds undervisning i mindre sammanhang med hög lärartäthet.
Det finns en resurspedagog knuten till varje arbetslag. De stödjer lärarna med arbetet kring trygghet och studiero samt det viktiga elevsociala arbetet. Vi har ett starkt elevhälsoteam bestående av specialpedagog, speciallärare, kurator, psykolog, SYV och skolsköterska.
Arbetet leds av en rektor samt biträdande rektor. Rektorerna arbetar tätt med de fyra lagledarna och har dessutom en skoladministratör och en verksamhetssamordnare i sin stab.Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Vi behöver förstärka vårt kanongäng av pedagoger med en lärare i NO och teknik.
Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget och med ämneskollegor planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Du använder varierade arbetssätt och utgår från varje elevs tänkande och kunnande. Du har också god kännedom om digitala verktyg och läromedel.
Under höstterminen 2025 har Ale kommun tillfört medel i en satsning för att öka måluppfyllelsen i åk 9. På Aroseniusskolan kommer vi i hög utsträckning rikta insatserna mot matematikundervisningen.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare i NO och matematik. Du är en tydlig ledare i klassrummet och kan förhålla dig till både enskild elev och grupp. Du ser individen och har förmåga att utveckla en lärmiljö som gynnar elevens lärande. Stor vikt läggs vid din förmåga att möta elever med olika pedagogiska behov. Kunskap och tidigare erfarenhet av att undervisa även elever i yngre åldrar är meriterande.
Vi ser att du är trygg i din lärarroll samtidigt som du har god känsla för kollegialt arbetssätt. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, vilket innebär att du skapar bra möten med både individer och grupper.Övrig information
