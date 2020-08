Vi söker lärare i matematik, NO och teknik - Pysslingen Förskolor och Skolor AB - Grundskolelärarjobb i Nacka

Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Totalt är vi 55 för- och grundskolor från Kalix i norr till Lund i söder med en mångfald i pedagogik och profiler men med gemensamt fokus på hög kvalitet. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Med drygt 1 300 medarbetare är vi en av Sveriges största arbetsgivare inom utbildningssektorn.Johannes Petri skolas vision: "Engagemang, Glädje och Lärande i Trygg Miljö". All verksamhet på Johannes Petri Skola ska genomsyras av visionen och inkludera det normkritiska perspektivet i det dagliga förhållningssättet och undervisningen. Johannes Petri Skola ligger i natursköna Tollare i Saltsjö-Boo. Skolgården ligger inbäddad mellan byggnaderna, är anpassad efter naturen och inbjuder till aktiv lek. Vi har tillgång till såväl fotbollsplan som bollhall där all inomhusundervisning i idrott bedrivs. I dag rymmer skoldelen ca 870 elever från Förskoleklass till åk 9 och förskolan 100 barn i åldrarna 1-5 år.Då en av våra lärare går på föräldraledighet söker vi nu en vikarie på tjänsten med undervisning i matematik, No och teknik. Vi söker dig med behörighet att undervisa i åk 7-9. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid för dig som är legitimerad. I tjänsten ingår även mentorskap för ett antal elever i årskurs 7, där du också har din huvudsakliga undervisning.Du kommer att arbeta mycket nära dina ämnes- och årskurskollegor vilket ger möjlighet att lägga upp arbetet på ett mer flexibelt sätt. Vi satsar mycket på att skapa möjligheter till samplanering och sambedömning då vi ser att detta leder till såväl minskad arbetsbelastning som högre undervisningskvalitet.Du som söker tjänsten har ett tydligt ledarskap i klassrummet, du är engagerad, positiv, lösningsinriktad och arbetar för att skapa goda relationer såväl med elever och vårdnadshavare som med dina kollegor.Vi är en IKT-skola vilket för vår del innebär att vi jobbar 1-1 där eleverna i årskurs 6 och uppåt har tillgång till en egen ChromeBook. Det vore därför extra intressant om du ville vara med och driva vår fortsatta utveckling kring digitalisering och programmering, ett arbete som vi jobbar vidare för att utveckla och förbättra år efter år.Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.pysslingen.se/johannespetriskola/ eller gå in på vår Facebooksida " Johannes Petri skola" för att se bilder från vår verksamhet.Tillträde så snart som möjligt. Tjänsten är ett vikariat för läsåret 20/21, en ferietjänst på 100%.Låter detta intressant? Du söker tjänsten genom att klicka på knappen ansök nedan. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt.Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta:Johanna Fröjmark, biträdande rektor johanna.frojmark@ga.pysslingen.se Ulrika Zätterqvist, rektor ulrika.zatterqvist@ga.pysslingen.se Välkommen med din ansökan. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.Pysslingen Skolor är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.Varaktighet, arbetstid2020-08-26Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-10-25