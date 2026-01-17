Vi söker lärare i matematik årskurs 6-9 till Vittra Brotorp
2026-01-17
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Detta söker vi:
Vi söker nu dig som är legitimerad och behörig lärare i matematik för åk 6-9. Vi vill att du är en tydlig ledare och att du har elevens måluppfyllelse i fokus. Vi ser att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor.
I Vittra eftersträvar vi ett ämnesövergripande arbetssätt som ger eleverna en helhetssyn och förståelse för hur olika ämnen hör ihop. I Vittra tillhör du ett arbetslag och därför är det viktigt att du är intresserad av delta i och bidra till ett kollegialt lärarande.
I Vittra vill vi ligga i framkant när det gäller digitala hjälpmedel för ökad måluppfyllelse, därför är det en fördel om du är intresserad av och har erfarenhet av att använda IT i din undervisning exempelvis Google Apps for Education.
Vi erbjuder:
I Vittra tillhör du alltid ett arbetslag där du och dina kollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med eleverna. Samarbetet i arbetslaget är en avgörande faktor för att skapa en undervisning och en lärmiljö som kan passa alla elever oavsett bakgrund.
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det finns många karriärvägar. Vittra har ett utbildningsprogram som består av olika externa utbildningar samt internutbildningar, bland annat ett ledarutvecklingsprogram för arbetslagsledare och nätverksträffar för förstelärare.
Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevernas individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, elever som vuxna.
Du kommer att undervisa åk 6-9 i matematik samt vara ansvarspedagog för åk 8.
Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra xxx kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/xxx.
Vi har också en rekryteringsfilm "Att jobba för Vittraskolorna" som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2016-xx-xx. Tjänsten är en xxx-tjänst på xx% med tillträde den 16-xx-xx. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.
Vittra har Kollektivavtal med Svergies Lärare, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta förskolechef & rektor xxx på telefon xxx-xxxxxxx eller mail; xxx@vittra.se
