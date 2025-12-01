Vi söker lärare i historia till Drottning Blankas Gymnasieskola i Uppsala
2025-12-01
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Uppsala startades 2009 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Frisörprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Skolan växer och har nästa läsår cirka 360 elever och 35 medarbetare. Vi söker nu lärare i historia och ytterligare ett ämne till vår verksamhet.
Lärare i historia till Drottning Blankas Gymnasieskola i Uppsala
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på heltid i historia i kombination med ett annat ämne till vårterminen med anledning av att en av våra ordinarier lärare kommer vara tjänstledig för studier. Tjänsten kan komma att förlängas samt bli en tillsvidareanställning inför höstterminen 2026. Som lärare planerar, leder och utvärderar du undervisningen i nära samarbete med dina ämneskollegor och kollegor inom programmet och du har ett prestigelöst förhållningssätt där du ser din undervisning som del av en helhet. Publiceringsdatum2025-12-01Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare i historia och ytterligare ett ämne, gärna filosofi eller psykologi. Har du också behörighet i svenska som andraspråk är det meriterande. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också strukturerad i din undervisning och din kommunikation och förstår vikten av att bygga akademisk självkänsla hos eleverna.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. Skolan finns i nyrenoverade lokaler i Polacksbacken och har närhet både till grönområden, universitet och andra skolor med etablerade samarbeten för ämnesutveckling.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid under vårterminen 2026 initialt, med möjlighet till förlängning och tillsvidareanställning inför höstterminen 2026. Tillträde snarast till terminstart vårterminen 2026.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Daniel Öberg, daniel.oberg@dbgy.se
, 0725208636
