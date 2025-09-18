Vi söker Lärare i fritidshem till Källeskolan
2025-09-18
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Nu söker vi lärare i fritidshem till Källeskolan, varmt välkommen med din ansökan!
Källeskolan är en av de äldsta skolorna i vår kommun och är centralt belägen med närhet till Botan, Fornbyn och kulturcentra som Länsmuséet, Länsbiblioteket och Domkyrkan.
På skolan går för närvarande cirka 300 elever, varav runt 150 elever går i den integrerade skolbarnsomsorgen. Både skolbyggnad och skolgård har nyligen rustats upp för att erbjuda våra elever en stimulerande ute- och innemiljö som möjliggör lärande och trivsel.
Arbetet innebär
Som lärare i fritidshem kommer du att vara med och leda och ansvara för verksamheten med helhetsperspektiv och eleven i fokus. I detta ingår att planera, organisera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten utifrån de styrdokument som finns tillsammans med övrig personal på fritids.
Uppdraget innebär också att vara arbetslagsledare där du kommer ingå i skolans utvecklingsgrupp och den operativa ledningsgruppen genom att bidra med fritidshemmets perspektiv. Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
• Utbildad lärare med inriktning mot fritidshem, gärna med behörighet idrott.
Vem är du?
Du är en engagerad, tydlig och trygg pedagogisk ledare som både inspirerar och skapar trygghet i klassrummet. Med kreativitet och initiativkraft ser du möjligheter och bidrar aktivt till skolans utveckling. Du planerar och strukturerar din undervisning med fokus på varje elevs behov och lärande så att alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. Genom din lyhördhet och förmåga att se saker ur olika perspektiv bygger du starka relationer och samarbeten - med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information och villkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-01-05 eller enligt överenskommelse.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
