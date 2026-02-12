Vi söker lärare i F-3 till Noblaskolan Västra Ingelstad vik HT26
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Vellinge
2026-02-12
2026-02-12
Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Lärare i F-3 till Noblaskolan Västra Ingelstad
Ditt uppdrag
Varje elev har det som krävs för att lyckas inom sig. Vår uppgift är att locka fram den potentialen genom att ställa krav, stötta och utmana. Framgång är inte en destination, utan en process vi jobbar på varje lektion. Redan från grundskolan.
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i F-3 på vår skola. Tjänsten är ett vikariat under höstterminen på 80%. Publiceringsdatum2026-02-12Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare. På vår skola har vi höga ambitioner för våra barn och elevers lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Därför söker vi dig med ett stort personligt engagemang för lärande och intresse för att utveckla våra elevers kunskap och samarbeta kollegialt. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en ett vikariat för tidsperioden 7/8-26 till 21/12-26.
Tjänsten är en ett vikariat för tidsperioden 7/8-26 till 21/12-26.

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Simon Strömberg. Simon.stromberg@noblaskolan.se
