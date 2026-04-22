Vi söker lärare i ekonomi till Drottning Blankas Gymnasieskola i Karlstad
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Karlstad
2026-04-22
Drottning Blankas Gymnasieskola i Karlstad startades 2023 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom ekonomi-, samhäll-, samt frisör- och stylistprogrammet. Skolan har cirka 130 elever och 20 medarbetare. Vi söker nu en lärare i ekonomi till vår verksamhet.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 55 procent för undervisning på ekonomiprogrammet. Skolan bedriver sedan höstterminen 2025 ekonomiprogrammet med två inriktningar (management och kriminologi) och vi söker en lärare med fokus på management. Ditt uppdrag är i dagsläget en deltidstjänst på 55 %, men kan på sikt komma att växa baserat på ekonomiprogrammets storlek. Utöver undervisning i ekonomiämnen kommer du vara en viktig representant för skolans arbete med UF-företag. Publiceringsdatum2026-04-22Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom entreprenörskap/företagsekonomi/marknadsföring och/eller ledarskap och organisation. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också trygg i att jobba både på egen hand som tillsammans med dina kollegor. Du är lösningsfokuserad och tekniskt trygg i de olika plattformar/system som skolan tillhandahåller.
Meriterande: Erfarenhet av arbete med UF-företag.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. På Drottning Blankas Gymnasieskola i Karlstad erbjuder vi lugn miljö där möjligheten att kunna vara med och påverka utvecklingsarbetet på skolan är stort.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Emil Mattsson, 076- 126 124 1 eller emil.mattsson@dbgy.se
Rekrytering sker löpande.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
653 39 KARLSTAD Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Emil Mattsson emil.mattsson@dbgy.se
