Vi söker lärare åk 4-6 till Källeskolan
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Skara Visa alla grundskollärarjobb i Skara
2025-08-15
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen i Skara
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Källeskolan är en centralt belägen skola i Skara med ca 300 elever.
Skolan har ett välutbyggt elevhälsoteam som arbetar över hela skolområdet med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges förutsättningar att nå goda resultat. Nu söker vi lärare till åk 4-6.
Arbetet innebär
Dina arbetsuppgifter innebär undervisning på Källeskolan med placering i åk 4-6.
Du ansvarar för att planera, genomföra, utveckla, följa upp och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Arbetet sker såväl enskilt som i samverkan med kollegor, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. Vi vill att undervisningen ska vara intressant och inspirerande för våra elever så att de får möjlighet att nå målen med utbildningen.
Vem är du?
Du behöver ha en god förmåga att samordna och planera tillsammans med dina kollegor. Vi söker dig som vill jobba tillsammans och bidra till en tydlig teamkänsla. Du arbetar för att skapa en positiv lärandesituation med fokus på att främja god hälsa där alla elever ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd. Vi tror att din förmåga att skapa goda relationer i kombination med goda ämneskunskaper är en framgångsfaktor för att få våra elever att lyckas. Publiceringsdatum2025-08-15Kvalifikationer
- Legitimerad lärare, behörig att undervisa i åk 4-6.
- Ha en kreativ förmåga, tänka nytt och våga ta initiativ.
- Vara en trygg pedagogisk ledare.
- Ha god förmåga att strukturera, planera, organisera och följa upp det pedagogiska arbetet utifrån de styrdokument som finns.
- Ha god förmåga att skapa respektfulla relationer med barn, föräldrar och kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tjänsterna är tillsvidare, heltid med ferietjänst. En tjänst med tillträde snarast, enligt överenskommelse och en tjänst med tillträde 2026-01-07.
Urval och intervjuer samt tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag!
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Arbetsplats
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Kontakt
Erika Måneving, rektor 0511-32621 Jobbnummer
9459372