Vi söker lagerpersonal som kan jobba extra i Helsingborg
2026-02-24
Vill du ha ett extrajobb där du håller igång, får saker gjorda och slipper långtråkiga dagar? Då kan Helsingborg vara din nästa hållplats! Vi söker nu en person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Helsingborg. Här ser du till att ordrar plockas, paket packas och att lagret fortsätter rulla utan stopp
Du behöver inte vara proffs från start. Har du driv, ansvarskänsla och gillar tempo, så kommer du snabbt in i det.
Det här får du:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Ett team som hjälps åt och håller energin uppe
Ett extrajobb där dagarna går fort och du håller dig aktiv
Det här vill vi se hos dig:
Att du är pålitlig och dyker upp redo att jobba
Att du trivs med praktiskt arbete
Att du kan prata svenska eller engelska
Att du kan börja inom kort
Låter det som din grej? Skicka in din ansökan redan idag - vi letar efter nästa starka tillskott till gänget i Helsingborg
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
