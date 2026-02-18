Vi söker lagerpersonal som kan hoppa in vid behov i Karlstad!
2026-02-18
Letar du efter ett extrajobb där du får vara med där det händer och göra verklig nytta? Då kan du vara den vi söker!
Jobbhuset behöver nu förstärka teamet hos vår kunds lager i Karlstad med någon som vill hoppa in extra när det behövs. Du ser till att ordrar plockas, paket packas och att lagret fortsätter rulla utan stopp
Du behöver inte ha gjort detta tidigare. Har du rätt inställning, arbetsvilja och gillar att hålla igång, så kommer du snabbt in i det.
Det här väntar dig:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Ett team som jobbar tillsammans och backar upp varandra
Ett extrajobb där dagarna går fort och du håller dig aktiv
Det här hoppas vi från dig:
Att du är pålitlig och tar ansvar för ditt arbete
Att du trivs med praktiska uppgifter och ett bra tempo
Att du kan kommunicera på svenska eller engelska
Att du är redo att hoppa in inom kort
Vill du vara med? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att välkomna nästa tillskott i Karlstad
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Social attitude AB (org.nr 559172-4397)
Jobbhuset Jobbnummer
9748844