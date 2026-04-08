Vi söker lagermedarbetare- tjänst på heltid!
Pokayoke AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-04-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Vi söker nu erfarna lagerarbetare med truckkort för kommande uppdrag hos våra kunder. Hos oss får du möjlighet att arbeta i olika lagerverksamheter där arbetsuppgifterna kan variera och tempot ofta är högt.
I rollen som lagerarbetare kommer du att arbeta med vanligt förekommande uppgifter inom lager och logistik. Arbetsmiljön präglas av samarbete, effektivitet och noggrannhet.Arbetsuppgifter
• Orderplock och packning
• Truckkörning
• Lastning och lossning av gods
• In- och utleveranser
• Lagerhantering
• Inventering
Vad vi söker
Som person ser vi att du är arbetsvillig, engagerad och trivs med praktiska arbetsuppgifter samt uppskattar möjligheten att arbeta med varierande uppgifter. Du är stresstålig och att arbeta målstyrd motiverar dig.
Du har en hög arbetsmoral och vill tillsammans med oss skapa en god arbetsmiljö och en trivsel på arbetet för samtliga. Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper och tillämplighet.
Krav för tjänsten:
• Truckkort (A och B)
• Dokumenterad erfarenhet av lagerarbete
• God fysik och vana att arbeta i ett högt tempo
• Kunna tala och skriva på svenska obehindrat
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av skjutstativtruck eller motviktstruck
• Erfarenhet av lagerhanteringssystem (WMS)
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Dospace Sankt Persgatan 99 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Pokayoke Kontakt
Julia Jacobsson jj@pokayoke.se Jobbnummer
9841486