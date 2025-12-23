Vi söker lagermedarbetare till vårt maskinslager
2025-12-23
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Om jobbet
Är du en hejare på logistik och har truckkort? Är du dessutom redo för en utmaning i ett spännande och växande företag med härliga kollegor? Vi söker nu en lagermedarbetare på heltid till vårt huvudlager. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
ATV Sweden bedriver handel inom tre olika affärsområden (ATV, Marint och El-fordon). Företaget grundades år 2002 och växer i raketfart. Idag bedriver bolaget handel i Sverige, Norge, Finland, Danmark samt Polen. ATV Sweden har idag agenturen för ett flertal varumärken så som CFMOTO, GOES, Alloycraft, Talaria, Kayo och Black Wolf.
Bolaget består av 35 anställda. Verksamheten är förlagd i Ljungby Småland där vi även har vårt lager på 11 000 kvadratmeter för såväl produkter som reservdelar.
Som lagermedarbetare på vårt huvudlager ingår du i ett team som totalt består av 5 personer.
Du erbjuds
Vi erbjuder en utvecklande och varierande roll i ett spännande bolag med god tillväxt och korta beslutsvägar. Som lagerarbetare på ATV Sweden arbetar du under eget ansvar med stor möjlighet att utveckla och påverka ditt dagliga arbete. Här kommer du att ingå i ett glatt gäng av medarbetare som håller högt i tak.Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare arbetar du i ett team som tillsammans sköter helheten inom godshanering på ATV Sweden.
Här ingår varierande dagliga uppgifter så som lossning, lastning, plockning och packning, bokning av frakter samt truckkörning med mera. I just den här tjänsten ligger extra fokus på bokning och planering.
Du som sökande
Vi söker dig som trivs i en föränderlig vardag med bra förmåga att kunna prioritera och hålla ordning och reda även när arbetstempot går upp. Flexibilitet och noggrannhet är där med A och O. Vi ser att du har en god kommunikationsförmåga, är social och har lätt till samarbete.
Noggrannhet och ordning är viktiga ledord som gör att du trivs.
Vi ser att du har tidigare erfarenhet inom logistik eller annan relevant erfarenhet för tjänsten. Du har lätt för att kommunicera och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. God datorvana och truckkort är ett krav.
Start: enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, 100%
Placering: Ljungby
Ansökningar bearbetas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Skicka din ansökan till jimmy@atvsweden.se
så snart som möjligt, senast 2026-01-31.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Jimmy Svenske Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Jimmy@atvsweden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atv Sweden AB
(org.nr 556539-1876)
RELÄVÄGEN 1 (visa karta
)
341 34 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Atv Sweden AB Kontakt
Jimmy Svenske Jimmy@atvsweden.se Jobbnummer
9661954