Vi söker lagermedarbetare till vår kund i Vårgårda
2025-09-09
Vi söker dig som vill arbeta på lager hos vår kund i Vårgårda! Hos oss kommer du bygga på ditt CV med värdefull arbetslivserfarenhet och knyta kontakter inför framtiden.
Om uppdraget
Vi är nu på jakt efter en duktig lagermedarbetare som har erfarenhet av att arbeta med plock och pack-uppgifter. Uppdraget är hos vår kund i Vårgårda med omgående start. Som person är du mycket noggrann, flexibel och tycker om att arbeta i ett högt tempo. Arbetstiderna är förlagda på olika skift.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Du kommer att vara anställd hos oss på Speed Competence, men arbetar på uppdrag hos våra kunder. För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed Competence är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag, gratis arbetskläder samt delta i olika konsultaktiviteter. Lönen är uppdragsspecifik och är ett genomsnitt av förtjänstläget hos jämförbar grupp på uppdraget hos kundföretaget. Vid eventuell obokad tid har du rätt till garantilön, i enlighet med bemanningsavtalet.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda.Profil
För att söka den här tjänsten är det viktigt att du har:
• Truckkort med D1 behörighet och gärna truckvana.
• Lagererfarenhet
• Goda kunskaper inom svenska i tal & skrift
• Datorvana
Meriterande:
• B-körkort och tillgång till bil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetSå ansöker du
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20 minuter. Du behöver svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen.
Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet.
Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju.
Vi återkopplar inte ytterligare till alla kandidater, utan kontaktar dig enbart om vi bedömer att din profil matchar vårt behov.
Urval sker löpande och platserna kan komma att bli tillsatta innan sista ansökningsdag, så missa inte chansen att blir en del av vårt team på Speed - ansök redan idag via annonsens ansök-knapp!
Välkommen till Speed! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Speed Group AB
(org.nr 556878-0927), https://www.speedgroup.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Speed Competence AB Jobbnummer
9500867