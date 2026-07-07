Vi söker lagermedarbetare till vår kund i Falun med start omgående!
HR-Utveckling Dalarna AB / Lagerjobb / Falun Visa alla lagerjobb i Falun
2026-07-07
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Vi söker nu en Lagermedarbetare till en av våra samarbetspartners i Falun. För dig som trivs i en varierad roll där lagerarbete, materialhantering och truckkörning står i fokus finns nu möjligheten att bli en viktig del av verksamheten. Uppdraget startar omgående och pågår initialt i minst tre månader. Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
I rollen som lagermedarbetare kommer du att ansvara för inleverans av produkter, hantering av inkommande gods samt plockning av produktionsorder. En stor del av arbetet innebär att säkerställa att rätt material finns på rätt plats i rätt tid genom att transportera material till produktionen med truck. Du kommer att arbeta nära både lager- och produktionspersonal och bidra till ett effektivt och väl fungerande materialflöde. Arbetsuppgifterna är varierande och kräver både noggrannhet, struktur och god samarbetsförmåga. Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och som känner dig trygg med truckkörning i en verksamhet med högt tempo. Du är ansvarstagande, serviceinriktad och har ett säkerhetsmedvetet arbetssätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra samt har förmågan att prioritera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Truckkort A+B samt tidigare erfarenhet av truckkörning i arbetslivet är ett krav för tjänsten och du behöver behärska svenska i tal och skrift. Tjänsten är heltid med arbete under vardagar, 7-16.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett omgående uppdrag hos en etablerad och attraktiv arbetsgivare i Falun där du får möjlighet att snabbt komma in i en spännande verksamhet. Du blir anställd av HR Dalarna och får stöd och uppföljning under hela uppdraget. Uppdraget är planerat att pågå i minst tre månader med viss möjlighet till förlängning. Här får du chansen att arbeta i en viktig funktion där du bidrar till att verksamheten fungerar effektivt varje dag.
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
HR Dalarna är ett auktoriserad HR-partner som garanterar våra konsulter trygga anställningar. Vi jobbar för och tillsammans med organisationer som likt oss är övertygade om att kompetenta och välmående medarbetare är avgörande för lönsamhet och framgång.
Genom våra moderna, smarta och attraktiva helhetslösningar inom hela HR-området skapar vi förutsättningar för företag och organisationer att uppnå sina mål. Med vår samlade erfarenhet och vår kompetens är det mesta möjligt. Vi är det genuina, enkla och personliga företaget som har stark lokal förankring och verkar i och för hela Dalarnas utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500)
791 30 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Konsultchef
Helene Söderlund helene@hrdalarna.se 073-0365199 Jobbnummer
9995712