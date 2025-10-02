Vi söker lagermedarbetare till kund i Frölunda
Letar du efter ett nytt och spännande jobb då kan du sluta leta nu, för vi har det rätta för dig! Är du tillgänglig redan nu, har du truckkort och tidigare truckvana? Skicka in en ansökan redan idag!
Vår kund i Frölunda söker lagermedarbetare.
Tjänstebeskrivning
Arbetsuppgifter varierar men du kommer huvudsakligen jobba med orderplock. Truckkörning med framför allt plocktruck ingår i arbetet.
Vidare kan allt från godsmottagning, orderplock, pack samt etikettering förekomma i jobbet.
Arbetet är förlagd dagtid måndag-fredag. Tjänsten har start omgående. Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att jobba på lager och med orderplock. Du behöver ha truckkort och tidigare vana av att köra plocktruck. Du behöver trivas med att jobba fysiskt och periodvis ett tungt arbete. Du behöver vara noggrann och strukturerad i ditt arbete. Svenska i tal och skriv är ett krav, Engelska är meriterande.
Du behöver kunna ta egna initiativ och jobba självständigt såväl som i grupp.
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
