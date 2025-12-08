Vi söker lagermedarbetare till Burde i Växjö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2025-12-08
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Vill du jobba extra på lager och bli en viktig del av ett effektivt och trivsamt team? Vi söker nu engagerade medarbetare med möjlighet att börja i januari!
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter såsom containerlossning, plock och pack. Arbetet är fysiskt och kräver att du är noggrann, effektiv och trivs i ett högt tempo.
Arbetstiderna är främst förlagda till vardagar, måndag till fredag, kl. 07.30-12.00. För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna arbeta minst två pass i veckan samt ha möjlighet att hoppa in med kort varsel vid behov.
Det är meriterande om du har truckkort med behörighet A1-4 och B1-4.
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar på uppdrag hos vår kund.
DETTA SÖKER VI
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete)
• Är flexibel och kan arbeta vid behov, ibland med kort varsel
• Är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning
• Trivs med fysiskt arbete och att arbeta i ett högt tempo
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Ansök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Mårdvägen 2 (visa karta
)
352 45 VÄXJÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9633380