Vi söker lagermedarbetare med truckvana!
Wrknest AB / Lagerjobb / Partille Visa alla lagerjobb i Partille
2026-07-07
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Är du en noggrann och lösningsorienterad person som trivs med att ha koll på detaljer och få saker att flyta? Nu söker vi en lagermedarbetare till ett växande industriföretag där du får en viktig roll i det dagliga flödet av material och produkter.
I rollen arbetar du med bland annat in- och utleveranser, plock och pack, truckkörning samt registrering i system. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att logistiken fungerar smidigt från lager till produktion och kund.
Vi söker dig som har:
Truckkort och erfarenhet av truckkörning
Erfarenhet av lagerarbete eller logistik
God dator- och systemvana
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Du är en person som tar initiativ, samarbetar bra med andra och tycker om att arbeta i ett högt tempo.
Låter det som en roll för dig? Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Partille
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag via Wrknest med goda möjligheter till fast anställning på sikt
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8031629-2090553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Vasagatan 35 (visa karta
)
411 37 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9995763