Vi söker lagermedarbetare för extrajobb!
2025-10-27
Bli en del av vårt team - vi söker extra lagermedarbetare i Luleå!
Human Talent specialiserar sig på att matcha aktiva idrottare och personer med idrottsbakgrund med arbetslivets möjligheter. Vi tror att de egenskaper som utvecklas genom idrotten - som lagarbete, disciplin, målmedvetenhet och förmågan att prestera under press - är ovärderliga i arbetslivet.
Vill du ha ett extrajobb vid sidan av studier eller idrott, och samtidigt vara en del av ett engagerat team där du kan använda dina idrottsfärdigheter för att skapa framgång även utanför planen? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Vi på Human Talent söker nu flera extra lagermedarbetare till en av våra stora kunder inom lager och transport i Luleå.
Arbetet innebär varierande uppgifter inom lagerhantering, där noggrannhet, ansvarstagande och samarbete är viktiga delar för att lyckas. Du kommer att bli en del av ett engagerat team där tempot är högt och arbetsglädjen stor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Lastning av gods
Lossning av gods
Sortering av paket och leveranser
Hantering och registrering av gods i terminalen
Säkerställa att flödet fungerar smidigt
Bidra till att leveranser sker i tid och i rätt skick
Arbetet är förlagt på vardagar, och arbetstiderna varierar mellan kl. 07:00-18:00 (dagtid). Arbetspassen planeras utifrån behov - perfekt för dig som vill arbeta extra vid sidan av studier eller annan sysselsättning.Profil
Vi söker dig som är:
Självgående, noggrann och ansvarstagande
Bra på att samarbeta och bygga relationer, både med kollegor och kunder
Van att arbeta i högt tempo och hantera utmaningar på ett strukturerat sätt
Har B-körkort
Meriterande:
Truckkort
Erfarenhet av lagerarbete
Vi värdesätter främst dina personliga egenskaper och den erfarenhet du bär med dig från idrottens värld.Så ansöker du
Är detta något för dig?
