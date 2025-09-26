Vi söker lagermedarbetare - Babyland & Widforss
2025-09-26
KILA PEOPLE
Kila People är ett bemanningsföretag som brinner för att skapa lika jobbmöjligheter för alla. Kila uppmuntrar mångfald genom att rekrytera och främja personer med olika bakgrunder och perspektiv där vi rustar både kandidater och arbetsgivare med den kulturförståelse som krävs för att framgångsrikt leda och arbeta i mångkulturella arbetsgrupper.
Idag är vi runt 300 stjärnor som jobbar på Kila.
Om jobbet
Anställningsform: Behovs- eller timanställning
SKIFT: DAG / KVÄLL Om tjänsten
Kila växer och vi söker nu fler lagermedarbetare till Morgongåva! Du kommer att få arbeta hos någon av våra fantastiska kunder som idag levererar leksaker, händiga saker samt friluftsutrustning till hela Sverige.
Dina arbetsuppgifter kommer att variera och inkluderar:
Plock och pack: Noggrant och effektivt plocka och packa varor för att säkerställa att de når våra kunder i perfekt skick.
Inleverans och utleverans: Hantera varor som kommer till och skickas från lagret, och säkerställa att allting är på plats.
Spedition: Arbeta med speditionsteamet för att koordinera och optimera leveranser och transporter.
Returhantering: Hantering av returnerade ordrar.
Varför du ska välja oss:
Håll igång: Du kommer att vara i rörelse hela dagen och hålla din stegräknare glad och nöjd!
Mitt i logistiken: Arbeta i hjärtat av vår verksamhet och se till att våra kunder får sina beställningar i tid.
Stark teamkänsla: Bli en del av ett engagerat och stöttande team där vi har roligt och jobbar tillsammans mot gemensamma mål.
Vem vi söker:
Multitasking-expert: Du är van vid att hantera flera uppgifter samtidigt och arbetar effektivt.
Fysisk arbetsmyra: Du är i god fysisk form och trivs med att vara i rörelse.
Noggrann och strukturerad: Du är detaljorienterad, ser till att allt går rätt till och att varje paket är korrekt.
God kommunikation: Du har goda kunskaper i svenska för att kunna kommunicera effektivt.
Läskunnighet: Du kan läsa och förstå instruktioner, etiketter och arbetsordrar för att säkerställa korrekt hantering.
Meriterande: Tidigare erfarenhet inom lager och logistik är ett plus.
Lönetyp: Förtjänstläge enligt GFL
Vi ser fram emot att träffa dig som är vår nästa lager- och stegmästare! Tycker du att det här låter intressant?
