Vi söker lagerarbetare till säsongsanställning i Växjö!
2025-09-12
Vill du arbeta heltid under november och december? Vi söker noggranna och effektiva medarbetare till lagerarbete på heltid, vardagar kl. 8-17.
Arbetsplatsen är ett modernt lager i utkanten av Växjö som hanterar populära produkter inom e-handel. Här arbetar du tillsammans med ett engagerat team där tempot är högt och samarbetet viktigt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Orderplock
Inleverans
Packning av kundbeställningar
Du har en viktig roll i att se till att paketen skickas i rätt tid och med hög kvalitet, vilket kräver noggrannhet och en serviceinriktad inställning.
Lagret ligger i utkanten av Växjö. Har du inte körkort och bil finns goda möjligheter att ta sig hit med kollektivtrafik eller cykel. Företaget värdesätter mångfald och uppmuntrar kandidater från alla bakgrunder att söka.
Anställningsform
Visstidsanställning: november-december
Omfattning: heltid, vardagar kl. 8-17
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Är noggrann, ordningsam och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga men kan arbeta självständigt
Har datavana och systemförståelse
Det är meriterande om du har erfarenhet av lagerarbete, men det är inget krav.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
