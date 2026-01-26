Vi söker lagerarbetare till kund i Mullsjö
2026-01-26
Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB
Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig med tidigare erfarenhet som vill jobba som lagerarbetare hos en av våra kunder i Mullsjö
Här kommer du få jobba på ett lager med arbetsuppgifter såsom lastning/lossning, truckkörning och övrigt förekommande lageruppgifter. Viktigaste är att du inte är rädd för att ta i när det behövs.
Arbetet är förlagt dagtid, Mån- Fre och starten kan ske omgående så inkom gärna med din ansökan redan idag!Profil
För att trivas i rollen hos oss tror vi att du är en person som sprider positiv energi och är en effektiv person med huvudet på skaft. Ordning och reda och en förmåga att ta eget ansvar och egna initiativ är viktigt. Du ska kunna ta en arbetsbeskrivning och utföra den enligt instruktion.
För att vara aktuell för tjänsten måste du:
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska - tal och skrift.
Kunna jobba heltid, mån-fre
God datavana
Truckkort ( A-B) Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4981". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
9703586