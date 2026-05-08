Vi söker lagerarbetare till kund i Linköping
2026-05-08
Publiceringsdatum2026-05-08Dina arbetsuppgifter
Vi på Posti Logistics Staffing söker nu en engagerad och pålitlig lagermedarbetare till en av våra kunder i Linköping.
I rollen som lagerarbetare hos vår kund kommer du att arbeta med sedvanliga lageruppgifter och truckkörning. Du kommer att vara delaktig i både in- och utleveranser, lossning och lastning. Arbetet innebär även administration i digitala system och handdatorer.Arbetsuppgifter
Delta i den dagliga driften
Hantera inkommande och utgående leveranser
Köra truck
Utföra enklare administrativa uppgifter i lager- och affärssystem.
Arbetet är förlagt på dagtid och finns möjlighet både för heltid och deltidProfil
För att passa in i rollen som lagermedarbetare ute hos vår kund behöver du vara en person som trivs i en aktiv och varierande vardag där du får ta ansvar och vara en del av den dagliga driften. Du behöver ha erfarenhet av lagerarbete och truckkörning.. Vi ser gärna att du har god samarbetsförmåga och kommer till jobbet med en positiv inställning.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!
9901378