Vi söker lagerarbetare i Västberga! Omgående start!
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-07-02
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, Solna
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Om jobbet
Vill du ha ett jobb där det händer saker hela tiden och där dagarna går snabbt? Vi söker nu flera personer till ett lager i Västberga för heltidsarbete under sommaren.
Det här är ett perfekt jobb för dig som vill jobba mycket, tjäna pengar och vara en del av ett team där tempot är högt och stämningen bra.
Du kommer att arbeta med orderplock och hantering av varor i en modern lagermiljö. Arbetet kräver att du är noggrann, effektiv och trivs med att jobba fysiskt.
Om jobbet:
Orderplock och packning
Hantering av varor och flöden
Arbeta i system och med scanner
Säkerställa att rätt varor plockas i rätt tid
Vi söker dig som:
Är driven och vill jobba heltid under sommaren
Trivs i ett högt tempo
Är noggrann och ansvarstagande
Gillar att arbeta i team
Har en positiv inställning
Vi erbjuder:
Heltidsjobb under sommaren
Ett jobb där dagarna går snabbt
Bra teamkänsla och energi på arbetsplatsen
Möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9988549