Vi söker Lager/förrådspersonal till vår verksamhet på Forsmark
2026-03-09
Om GDL
GDL erbjuder kundanpassade lösningar inom transport- och logistiktjänster. Vi sysselsätter i Sverige uppåt 1 000 fordon och har över 300 anställda. GDL AB finns på 12 orter i Sverige och omsätter över 2 miljarder SEK. Hos oss är du Trygg hela vägen. Läs mer på gdl.se.
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där noggrannhet, ansvar och samarbete är avgörande?
Nu söker vi lager-/förrådsmedarbetare till vår verksamhet i Forsmark, där GDL ansvarar för lager- och materialhantering inom området. Du blir anställd av GDL men arbetar på plats i Forsmark tillsammans med kollegor från både GDL och kund.
I rollen ansvarar du för den dagliga hanteringen av varor och material. Du arbetar både självständigt och i team för att säkerställa ett effektivt och välfungerande lagerflöde. Arbetet innebär mottagning, registrering, plock och utlämning av material samt att upprätthålla god ordning och struktur i lagret.
Tjänsten passar dig som trivs med ett fysiskt arbete i ett högt tempo och som har ett strukturerat arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
• Mottagning och kontroll av inkommande leveranser
• Registrering av varor i affärs- eller lagersystem
• Plock och pack av order
• Inventering och lagerkontroller
• Truckkörning (vid behörighet)
• Säkerställa ordning och reda på lagretKvalifikationer
• Erfarenhet av lager- eller förrådsarbete är meriterande
• God fysik då arbetet är fysiskt krävande
• Grundläggande datakunskaper
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som person är du Ansvarsfull och noggrann med ett strukturerat arbetssätt. Du är flexibel, samarbetsvillig och trivs med att arbeta i ett team där alla bidrar till helheten. Du har ett högt engagemang och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Arbetstid
Möjlighet till heltid, 100% omgående anställning
Anställningsform
Timanställning med start enligt överenskommelse
För att söka tjänsten sänder du CV + personligt brev till career@gdl.se
I ämnesraden skriver du Lager/förråd . Vi hanterar ansökningar löpande, så sänd in din ansökan så snart som möjligt. Vid ytterligare frågor om tjänsten kontakta Anna Lindskog anna.lindskog@gdl.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: career@gdl.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager/Förråd Forsmark". Arbetsgivare GDL AB
