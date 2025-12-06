Vi söker labbassistent på heltid till Skånemejerier i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Biomedicinjobb / Malmö Visa alla biomedicinjobb i Malmö
2025-12-06
Har du nyligen avslutat naturvetenskapliga studier på gymnasienivå och är intresserad av att växa i en labbmiljö med högt tempo? Då är detta en möjlighet för dig!
Vi letar just nu efter nya laboratorieassistent till spännande positioner på Skånemejerier i Malmö. Tjänsterna är heltid och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i labbmiljö, eller att du har ett gediget intresse för naturvetenskap, livsmedel eller kemi. Vi förväntar oss att du har den drivkraft och intresse som krävs för att lära dig och utföra arbetsuppgifterna i rollen. Det är en ansvarsfull position med mycket utvecklingspotential och högt tempo.
I rollen som laboratorieassistent kommer du huvudsakligen att arbeta med mikrobiologiska och vissa kemiska arbetsuppgifter. Dina ansvarsområden kommer att inkludera:
• Provtagning och odling av bakterier
• Mätning av pH-värden
• Analys av fetthalt och protein
• Sensoriska tester och utvärdering av mejeriprodukter
• Dokumentation
• Samarbete med olika avdelningar inom företaget
Tjänsten är på heltid och förväntas starta så snart vi hittat rätt kandidat. Arbetstiderna är förlagda måndag till söndag och arbetstiderna kommer variera mellan både dag- och nattarbete. Anställningen sker genom StudentConsulting och du kommer att arbeta hos kunden i Malmö. Denna roll är långsiktig och förväntas löpa på, initialt med en provanställning på 6 månader.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, samarbetsvillig och tar ansvar. Det är viktigt att du har en positiv inställning till mjölk och syrade produkter eftersom sensoriska bedömningar kommer att ingå i arbetsuppgifterna. Om du vill få en möjlighet att komma in på ett av Sveriges största mejeriföretag är detta rätt tillfälle. Vi ser gärna att du har studerat naturvetenskap på gymnasienivå med laboratoriearbete eller har erfarenhet av arbete i laboratoriemiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
