Vi söker kyrkvaktmästare till Revsund
Sydöstra Jämtlands pastorat, Vaktmästeri Mellersta / Fastighetsskötarjobb / Bräcke Visa alla fastighetsskötarjobb i Bräcke
2025-08-14
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydöstra Jämtlands pastorat, Vaktmästeri Mellersta i Bräcke
Kyrkogårdsförvaltningen i Sydöstra Jämtlands pastorat förvaltar 33 kyrkogårdar och begravningsplatser. Dessutom har vi tre nedlagda begravningsplatser som ingår i förvaltningen. På begravningsplatserna finns vårt gemensamma kulturarv med många band tillbaka i tiden.
Kyrkogårdsförvaltningens personalstyrka består av 30 helårsanställda kyrkvaktmästare, ett stort antal säsongsanställda kyrkogårdsarbetare, tre arbetsledare, två administratörer och en kyrkogårdschef.
Verksamheten styrs av pastoratets kyrkoråd med ett kyrkogårdsutskott.
Mellersta området består av Brunflo, Lockne, Marieby och Näs församlingar, Revsund-Sundsjö- Bodsjö församling och Bräcke-Nyhems församling med totalt 11 kyrkogårdar/begravningsplatser.Publiceringsdatum2025-08-14Beskrivning
I Revsund-Sundsjö-Bodsjö församling arbetar tre helårsanställda kyrkvaktmästare.Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår både inre och yttre tjänst.
Inre tjänst innebär medverkan vid gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning), med bl.a. praktiska förberedelser och skötsel av ljud och ljus. Vi utför även lokalvård i kyrkor och övriga lokaler.
Några av de vanligast förekommande arbetsuppgifterna i yttre tjänst innebär plantering och skötsel av växter, vattning, ogräsrensning, häckklippning, trädbeskärning, trimning, gräsklippning och lövinsamling. Vintertid snöröjer vi, handskottar till viss del och halkbekämpar.
Fastighetsskötsel inomhus vintertid och utomhus ffa under barmarkssäsongen. Arbete med mindre lastmaskiner, hetvattentvätt och andra trädgårdsmaskiner ingår.
I arbetet i kyrka och på kyrkogård möter du dagligen besökare som kan behöva allt från praktisk hjälp, vägledning kring frågor som rör kyrkogården, till ett lyssnande öra.
Du blir kyrkogårdsförvaltningens ansikte utåt och att kunna möta besökare med värdighet och empati ser vi som grundläggande förutsättningar för arbetet.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra kyrkogårdsarbetare och kyrkvaktmästare. Du ser till helheten och hjälper andra när så behövs.
Vi använder moderna hjälpmedel, men arbetet är fysiskt krävande. Tunga lyft förekommer.
Vi arbetar utomhus oavsett väder.
Helgtjänstgöring och oregelbunden arbetstid förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som
har erfarenhet av arbetet med mindre trädgårdsmaskiner och traktorer och kan utföra service och underhåll av våra maskiner
är van att använda digital kommunikation med e-post, Microsoft Teams och smartphone är nödvändigt för tjänsten
har erfarenhet av fastighetsunderhåll och enklare reparationer
har god kunskap i svenska i tal och skrift
delar Svenska kyrkans grundläggande värderingar
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet samt förmågan att samarbeta med andra.
För att komma ifråga för tjänsten krävs god social kompentens och ett gott bemötande mot så väl kollegor som besökande i kyrkor och på kyrkogårdar.
Du behöver vara serviceinriktad och följsam för de olika arbetsuppgifterna som ska utföras.
God fysik och kondition är en förutsättning för att klara arbetet.
BE-körkort är meriterande liksom trädgårdsutbildning och olika typer av certifiering (motorsågskörkort, heta arbeten mm).Anställningsvillkor
B-körkort
Grundskola/allmän gymnasieutbildning
Vi intervjuar för tjänsten löpande, så dröj inte med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydöstra Jämtlands Pastorat
(org.nr 252005-0259) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sydöstra Jämtlands pastorat, Vaktmästeri Mellersta Kontakt
Kristian Edelsvärd 063-140318 Jobbnummer
9458322