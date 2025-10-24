Vi söker kyltekniker/mekaniker till Thermo King i Helsingborg
2025-10-24
Dina arbetsuppgifter
Vill du utvecklas i en roll som Kyltekniker och bli en del av ett branschledande företag inom transportkyla? Thermo King expanderar och söker nu Kyltekniker som vill vara med i en spännande expansionsfas. I dina arbetsuppgifter ingår att genomföra service och reparationer av kylaggregat på transportbilar, tunga fordon och släp. I dina arbetsuppgifter kommer även installation av kylaggregat att ingå. I arbetet kommer du att ha daglig kontakt med våra kunder och genomföra inbokade samt drop-in jobb. Du kommer till en början arbeta i vår verkstad som är belägen i Helsingborg. Med tiden finns det även möjlighet att få arbeta i fält och utgå från servicebil.
Din Profil
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och som har en stark vilja att utvecklas i rollen. Kanske har du tidigare arbetat som mekaniker eller studerat fordonsmekanik. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, som person är du ödmjuk, social, serviceminded och värdesätter att hålla en hög servicegrad gentemot våra kunder.
B-körkort samt flytande svenska i tal och skrift är krav för tjänsten.
Du erbjuds en spännande tjänst med mycket utvecklingsmöjligheter. Vi värnar om vår kompetensförsörjning och erbjuder utbildningar löpande. Hos oss har du chansen att få gå en utbildning och bli certifierad Kyltekniker inom tung kyla.Om företaget
Thermo King har sedan länge insett sitt ansvar som branschledande inom transportkyla med att ställa mycket höga miljökrav. Vår ambition berör allt vi gör. Först på marknaden med låg GWP köldmedia R-452A, extremt låg-ljuds alternativ, exceptionellt låga avgasutsläpp och state-of-the-art tillverkningsanläggningar: bara några av milstolparna. Våra kunder behöver veta att de arbetar med den grönaste utrustning på marknaden och inget kommer stoppa oss att förverkliga detta.
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Teo Sandahl, teo.sandahl@autorekrytering.se
