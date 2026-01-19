Vi söker kyltekniker - en roll med variation, ansvar och utvecklingsmöjligh
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Danderyd
, Ekerö
, Upplands Väsby
Vill du arbeta med teknik som gör skillnad - både för kunder och miljön? Som kyltekniker hos L&T FM får du ett omväxlande arbete med service, underhåll och installation av kylanläggningar och värmepumpar. Du blir en viktig del i ett team som värdesätter samarbete, kvalitet och engagemang.
Om rollen
Rollen som kyltekniker erbjuder stor variation där du får jobba med många olika typer av anläggningar. Du planerar och utför underhåll, hanterar akuta situationer samt genomför periodiska och årliga kontroller. Energioptimering och resurseffektivisering är centrala delar i arbetet - något vi vet att du också brinner för.
Du blir en del av vårt engagerade team som stöttar varandra för att nå våra gemensamma mål. Dina insatser gör skillnad varje dag och du får en roll med både ansvar och möjlighet att utvecklas inom företaget. Hos L&T FM erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling och alla våra kyltekniker har Co2-behörighet.
Tjänsten är stationär med placering på en fast arbetsplats, och arbetsbil ingår inte.
Tjänsten innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer därför komma att genomföras före beslut om anställning.Publiceringsdatum2026-01-19
Vi tror att du:
• Är social, lyhörd och har ett genuint intresse för teknik
• Trivs med ett självständigt arbete men gillar också att samarbeta i team
• Är lösningsorienterad, ansvarstagande och flexibel
• Har god planeringsförmåga och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt
• Är kommunikativ och kundfokuserad och representerar L&T FM med hög servicekänslaKvalifikationer
• Giltigt kylcertifikat, kategori 1
• Kunskap inom kylanläggningar
• Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• God datorvana
Meriterande
• Erfarenhet av serviceyrket
• Kunskap inom värmepumpar
• Styr- och reglerteknisk utbildning
• B-körkort
Varför L&T FM?
Hos oss får du utvecklas i ett stort företag med goda utbildningsmöjligheter och certifieringar. Du blir en del av ett professionellt team där din insats gör skillnad för kunderna, kollegorna och miljön.Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. När du ansökt får du ett bekräftelsemail.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Carin Frank, 076-136 16 25.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
