Vi söker kvinnliga personliga assistenter till kvinna i Västerhaninge
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-27
Vi söker engagerade och ansvarsfulla kvinnliga personliga assistenter till en kvinna född 1969 som bor i Västerhaninge, i hus tillsammans med sin son och sin man.
Om uppdraget
Uppdragsgivaren behöver hjälp med det mesta i sin vardag och söker assistenter som kan ge tryggt, respektfullt och professionellt stöd i dagliga moment. I hemmet finns ibland katt, och hon har även häst samt rider när hälsan tillåter. För närvarande är det paus i ridningen, men det är viktigt att du varken är allergisk mot eller rädd för hästar.
Assistansen är en förutsättning för att skapa trygghet, struktur och en fungerande vardag, både i och utanför hemmet. Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Hjälp med personlig omvårdnad
Stöd i vardagliga sysslor i hemmet
Praktiskt och socialt stöd i olika situationer
Att bidra till en trygg och lugn vardag
Arbetstider
Vi söker personal som har möjlighet att arbeta på fast schemarad på deltid. Exakta tider och omfattning planeras enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Är kvinna
Talar och förstår svenska väl
Är trygg, lyhörd och ansvarstagande
Inte är allergisk mot eller rädd för hästar
Är bekväm med att det ibland finns katt i hemmet
Det finns bussförbindelse till området som går cirka en gång i timmen, följt av omkring fem minuters promenad. Tillgång till egen bil är en fördel, då det kan förekomma att du behöver köra uppdragsgivarens bil.
MeriterandeKörkortskrav
Tillgång till egen bil
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom omsorg
Personlig lämplighet är viktigast.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
Introduktion och stöd i arbetet
Trygga anställningsvillkor
Fast schemarad på deltid Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker tjänsten.
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
. (visa karta
)
136 50 STOCKHOLM Jobbnummer
9768486