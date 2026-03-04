Vi söker kvinnlig assistent till en man i Torslanda
2026-03-04
Är du en omtänksam och engagerad person som brinner för att göra skillnad i människors liv? Då har vi det perfekta uppdraget för dig! Vi söker nu vikarie personliga assistenter till en glad kille på 40 år i Göteborg Torslanda.
Som assistent kommer du att stötta och följa med vår kund i vardagen, där du behöver ha barnasinnet kvar och kunna skapa en positiv och stödjande atmosfär. Flytande svenska i tal och skrift är ett krav, och du bör vara flexibel nog att arbeta både vardagar och helger.
Uppdraget innebär att assistera en rullstolsbunden och multihandikappad kille med totalt omvårdnadsbehov. Uppdragsgivaren är en riktig glädjespridare med nära till skratt, och du kommer att få möjligheten att göra en verklig skillnad i hans vardag.
Arbetstiderna är från cirka 14.45 till 21.30, och kunden bor tillsammans med sina föräldrar i Göteborg Torslanda. Vi söker en hållbar assistent som kan skapa en trygg och stödjande miljö för vår kund.
Om du vill vara en del av ett meningsfullt och givande arbete och samtidigt utvecklas som person är detta jobbet för dig! Skicka in din ansökan redan idag och bli en viktig del av vårt team som personlig assistent till en fantastisk kille i Göteborg Torslanda.
Som personlig assistent hos SAAND kommer du att få möjlighet att arbeta i en stimulerande och givande arbetsmiljö där ditt arbete verkligen gör skillnad i någons liv. Vi är ett företag som värdesätter våra medarbetare och erbjuder konkurrenskraftig ersättning samt möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Om du är den dedikerade och pålitliga kvinnliga assistenten vi söker, ser vi fram emot att ta emot din ansökan. Vi ber dig vänligen skicka in ditt CV samt ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du skulle vara en bra match för denna roll.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans göra vardagen lättare och mer meningsfull för vår uppdragsgivare.
Varmt välkommen med din ansökan!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877), https://www.saand.se
555 55 GÖTEBORG Jobbnummer
9776154